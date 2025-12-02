Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση η ηθοποιός

Σε οκτώ μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, για το περιστατικό στη Βουλιαγμένη στις 19 Νοεμβρίου.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα έφτασε στο δικαστήριο χωρίς την ηθοποιό, για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Όπως έγινε γνωστό, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών την έκρινε ένοχη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άτομο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η ηθοποιός καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκισης με αναστολή και της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη γιατί οδηγούσε πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και έχοντας καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ του επιτρεπόμενου.