Δήμητρα Ματσούκα: Απούσα από τη δίκη της για επικίνδυνη οδήγηση

Η Δήμητρα Ματσούκα απουσιάζει από τη σημερινή της δίκη για επικίνδυνη οδήγηση.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Τρίτης, ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα έφτασε στο δικαστήριο χωρίς την ηθοποιό, για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το περιστατικό της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, όπου συνελήφθη στη Βουλιαγμένη.

Η ηθοποιός πίαστηκε από τις Αρχές να οδηγεί πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες και έχοντας καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ του επιτρεπόμενου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δικαστήριο διέκοψε για να αποφασίσει και στις 12:30 αναμένεται να βγει η απόφαση για την ηθοποιό.

Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα, δεν εγκλημάτησα»

Σε νέες δηλώσεις μετά τη σύλληψή και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος της, προχώρησε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα.

Μιλώντας στο «Πρωινό» του Αντ1, ανέφερε αρχικά «είμαι αθώα. Τι να πω τώρα άλλο; Πραγματικά είμαι αθώα. Και αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο πράγμα και η τροχαία και το δικαστήριο. Ας πούμε ότι είναι μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου».

«Όχι παράνομων αλλά παράτυπων. Δεν έχω κανένα παράπονο ούτε από την τροχαία, ούτε από τη δικαστική εξουσία. Έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη, ότι μου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Είμαστε θύματα όμως μιας ανάγκης που απαιτεί κλικαρίσματα. Προφανώς και κάποιοι τίτλοι γράφτηκαν εσκεμμένα», κατέληξε.