Δήλος: Επιχείρηση διάσωσης σε ιστιοφόρο που έπιασε φωτιά ανοιχτά του νησιού

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, όταν ιστιοφόρο έπιασε φωτιά ανοιχτά της Δήλου.

Το ιστιοφόρο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπιασε φωτιά.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, καθώς στο σκάφος επέβαιναν δύο άτομα, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο επιβατηγό πλοίο «Δήλος Εξπρές», χωρίς σύμφωνα με τις πληροφορίες να αναφερθούν προβλήματα υγείας.

Στην περιοχή έσπευσε παράλληλα και πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την παρακολούθηση της κατάστασης.