Δικογραφία από την Αστυνομία για το επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος σχηματίζει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δικογραφία για το επεισόδιο που σημειώθηκε εντός του ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η δικογραφία αφορά στα, αυτεπαγγέλτως, διωκόμενα αδικήματα που τελέστηκαν παραβιάζοντας την αθλητική νομοθεσία, εντός του κλειστού γηπέδου του Telecom Center, μεταξύ του προέδρου της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Η δικογραφία γίνεται για τα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα των παραβάσεων της αθλητικής νομοθεσίας, αφού έως τώρα δεν έχουν σχετικές εγκλήσεις από τους εμπλεκόμενους.

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας θα επισυνάψει στην δικογραφία το σχετικό βίντεο από τις κάμερες του γηπέδου, έχουν ταυτοποιηθεί όσοι συμμετείχαν στο επεισόδιο και θα τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα που θα αποφασίσει τα περαιτέρω.

Τι είπε ο Φλωρίδης για το επεισόδιο Μαρινάκη - Δημητριάδη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, έκανε λόγο για «εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες» αναφερόμενος στην έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, λίγο πριν από την έναρξη του τελικού της Euroleague, την Κυριακή (24/5).

Ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η αστυνομία προχωρά άμεσα σε σχηματισμό δικογραφίας «αυτεπάγγελτα», υπογραμμίζοντας ότι τα αδικήματα που τελούνται σε αθλητικούς χώρους διώκονται χωρίς να απαιτείται καταγγελία.

Όπως τόνισε, «οι διατάξεις που θεσπίστηκαν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού για να μπει τέλος σε αυτά τα φαινόμενα, είναι ιδιαίτερα αυστηρές».

Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο επεισόδιο, επισήμανε ότι πρόκειται για περίπτωση βίας σε αθλητικό χώρο, με τον εισαγγελέα να έχει ζητήσει την πλήρη εξέταση του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού. Όπως είπε, ανάλογα με τον νομικό χαρακτηρισμό της υπόθεσης προβλέπονται και οι αντίστοιχες ποινές.

Παράλληλα σημείωσε ότι οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ενώ η άσκηση έφεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση καταδίκης ο καταδικασθείς οδηγείται στη φυλακή.

«Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός», είπε συγκεκριμένα ο υπουργός.

Για τους αθλητικούς παράγοντες, πρόσθεσε ότι ο νόμος προβλέπει επιπλέον κυρώσεις, όπως αποκλεισμό από αθλητικούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ