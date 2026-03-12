Δίκη Χρυσής Αυγής: Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια - Η στιγμή που μπαίνει στο ΑΤ Πεύκης

Παραδόθηκε, το πρωί της Πέμπτης (12/3), η Ελένη Ζαρούλια.

Η τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης για «το ναζιστικό μόρφωμα» που ενδύθηκε τον «μανδύα πολιτικού κόμματος» σφραγίστηκε χθες με την τελευταία συνεδρίαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή οδηγεί στη φυλακή την Ελένη Ζαρούλια μία από τις πλέον προβεβλημένες γυναίκες της Χρυσής Αυγής, σύζυγο του αρχηγού της Νίκου Μιχαλολιάκου καθώς και άλλους τρεις κατηγορούμενους: Τον Γιώργο Δήμου καταδικασμένο σε επτά έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο καταδικασμένο σε επτά έτη κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και τον Γεώργιο Σκάλκο καταδικασμένο σε 7 έτη κάθειρξη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Το δικαστήριο δεν μετέβαλε τις πρωτόδικες ποινές για 32 εκ των 42 κατηγορουμένων. Για τους υπόλοιπους μείωσε τις ποινές αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά σε εννέα από αυτούς.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Επίσης, μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, συνοδευόμενη από την κόρη της, Ουρανία Μιχαλολιάκου, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Η Ελένη Ζαρούλια, έχοντας καταδικασθεί σε κάθειρξη πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οδηγείται στις φυλακές καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να μην μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική, αφού όπως επισήμανε χθες η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται.

Σημειώνεται ότι στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου είχε επιβληθεί κάθειρξη έξι ετών, ωστόσο της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.

Ελένη Ζαρούλια: Η στιγμή που μπαίνει στο ΑΤ Πεύκης

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Σχεδόν δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υπόθεση θρυαλλίδα για να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης η Χρυσή Αυγή , ο τελικός απολογισμός είναι ο εγκλεισμός συνολικά επτά κατηγορουμένων. Αυτών που αποφάσισε το δικαστήριο να οδηγηθούν στη φυλακή και των ήδη κρατουμένων Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό και Γιώργο Ρουπακιά. Ο πρώτος, το αμέσως επόμενο διάστημα σκοπεύει να αιτηθεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο να βγει από την φυλακή με όρους. Σε κάθε περίπτωση ο Ηλίας Κασιδιάρης σε λίγους μήνες συμπληρώνει τον χρόνο έκτισης που απαιτείται.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που ξεκίνησε το 2015 καταδίκασε το 2020 για κακουργηματικές πράξεις 50 κατηγορούμενους. Μεταξύ αυτών, ολόκληρη την 18μελη κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 2012 κρίνοντας ότι τη διεύθυνση της οργάνωσης είχαν οι: Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Παναγιώταρος Γεώργιος Γερμενής, Ηλίας Κασιδιάρης, Λαγός Ιωάννης, Αρτέμιος Ματθαιόπουλος και Χρήστος Παππάς και ότι οι υπόλοιποι πρώην βουλευτές ήταν ενταγμένοι στο εγκληματικό σχήμα .

Επτά από τους πρωτοδίκως 50 καταδικασθέντες για κακουργήματα, παραιτήθηκαν της έφεσης, ενώ ένας κατηγορούμενος έχει αποβιώσει. Έτσι ενώπιον του Εφετείου που επί τέσσερα χρόνια δίκασε την υπόθεση δικάστηκαν οι 42 κατηγορούμενοι που κρίθηκαν τελεσίδικα με τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες.

Η απόφαση των δικαστών έχει ως εξής:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρούλια: 5 έτη κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κουζήλος: 7 έτη κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και τη δολοφονία Φύσσα:

Γιώργος Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ιωάννης Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ιωάννης Άγγος: 9 έτη

Αναστάσιος Αναδιώτης: 7 έτη

Γιώργος Δήμου: 7 έτη

Ελπιδοφόρος Καλαρίτης: 9 έτη

Ιωάννης Κομιανός: 9 έτη

Κωνσταντίνος Κορκοβίλης: 9 έτη

Αναστάσιος Μιχάλαρος: 9 έτη

Γιώργος Πατέλης ( πυρηνάρχης Νίκαιας) : 10 έτη

Γιώργος Σκάλκος: 7 έτη

Γιώργος Σταμπέλος: 9 έτη

Λέων Τσαλίκης: 9 έτη

Νίκος Τσορβάς: 9 έτη

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη

Αναστάσιος Πανταζής ( πυρηνάρχης Περάματος): 10 έτη

Δημήτρης Αγριογιάννης: 7 έτη

Μάρκος Ευγενικός: 6 έτη

Θωμάς Μαρίας: 6 έτη

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος: 7 έτη

Για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Αριστόδημος Δασκαλάκης: 4 έτη

Νικόλαος Αποστόλου: 7 έτη

Χρήστος Χατζηδάκης: 4 έτη

Βενετιά Πόπορη: 6 έτη

Γιώργος Τσακανίκας: 5 έτη

Στον απολογισμό της αυλαίας της υπόθεσης είναι η κατάρρευση του κόμματος αλλά και η δικαίωση των θυμάτων της πιο βίαιης οργάνωσης - πολιτικού φορέα που βίωσε η χώρα μετά την μεταπολίτευση.

Δακρυσμένη η Μάγδα Φύσσα, η μαυροφορεμένη γυναίκα που δεν έχασε σχεδόν καμία δικάσιμο ούτε του πρώτου, ούτε του δεύτερου δικαστηρίου, λίγο πριν αποχωρήσει από το Εφετείο είπε: «Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω».

Η μητέρα του μουσικού που δολοφονήθηκε από τον Ρουπακιά πλαισιωμένο από τάγμα εφόδου της οργάνωσης, είπε πως επιτέλους ο γιος της νίκησε. «Παύλο νικήσαμε. Έχοντας χάσει» ανέφερε γνωρίζοντας πως κανείς δεν θα φέρει πίσω τον γιο της.

Η απόφαση για την Χρυσή Αυγή σε μία ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία, εκδόθηκε από το τελευταίο Πενταμελές Εφετείο, καθώς αυτός ο δικαστικός σχηματισμός καταργήθηκε με τα μέτρα επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης.