Δίκη Χρυσής Αυγής: H Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στις γυναικείες φυλακές της Θήβας

Στις φυλακές της Θήβας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η πρώην βουλεύτρια της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια.

Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε, το πρωί της Πέμπτης στο ΑΤ Πεύκης, έχοντας καταδικασθεί σε κάθειρξη πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Το δικαστήριο αποφάσισε να μην μετατρέψει την ποινή της σε χρηματική και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αναμένεται σήμερα να μεταβεί στις γυναικείες φυλακές της Θήβας.

Λίγο μετά τις 09:30 το πρωί εξήλθε από το ΑΤ Πεύκης και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου.

Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα.

