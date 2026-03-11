Δίκη Χρυσής Αυγής: Όχι σε ελαφρυντικά για 22 καταδικασμένους - Σε ποιους πέντε αναγνωρίστηκαν

Αρνητική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τη χορήγηση ελαφρυντικών στη συντριπτική πλειονότητα των καταδικασμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα ελαφρυντικών για 22 από τους 27 καταδικασμένους που είχαν ζητήσει, ενώ αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς σε πέντε πρόσωπα.

Το ελαφρυντικό χορηγήθηκε στους πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση, καθώς και στους καταδικασθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης Μάριο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Αριστόδημο Δασκαλάκη.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με την εισαγγελική πρόταση επί των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η πρόταση της εισαγγελέα για τα ελαφρυντικά

Υπενθυμίζεται πως να απορριφθούν τα ελαφρυντικά είχε προτείνει η εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Με την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, Κυριακής Στεφανάτου, επί των ελαφρυντικών συνεχίστηκε, πριν από δύο ημέρες, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η πορεία προς την «αυλαία» της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Η εισαγγελική πρόταση για τα ελαφρυντικά, ενεργοποιεί το επόμενο κρίσιμο στάδιο μετά την περί ενοχής κρίση, αφού η απόφαση επί των ελαφρυντικών θα προσδιορίσει τις ποινές που θα επιβληθούν.

Όπως εκτιμάται, μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες το δικαστήριο θα εκδόσει την απόφασή του επί των ποινών για τους 42 που κρίθηκαν ένοχοι.

Απαντώντας σε ένα προς ένα τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι περισσότεροι εκ των 42 κατηγορουμένων, η κ. Στεφανάτου διακόπηκε πολλές φορές από σχόλια συνηγόρων που εκδήλωναν την ενόχληση τους στο οξύτατο σκεπτικό που άκουγαν από την εισαγγελέα.

Έντονη αντίδραση όμως, είχε και ο μοναδικός παρών κατηγορούμενος Ιωάννης Λαγός που επιτέθηκε στους δικαστές και φώναξε, σύμφωνα με ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Γελοιοποιήστε μέχρι τελευταία μέρα. Καταδικάστε μας και μην πείτε τίποτα. Συνεχίστε το θέατρο. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε;».

Στην πρότασή της ως προς τον σύννομο βίο η εισαγγελέας τόνισε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος και άλλοι δύο εκ των κατηγορούμενων έχουν καταδίκες στο παρελθόν.

Όσο για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η κ. Στεφανάτου επικαλούμενη αποφάσεις του Αρείου Πάγου τόνισε ότι το ελαφρυντικό δεν έχει μοναδική αναφορά στο λευκό ποινικό μητρώο αλλά και σε ένα πλέγμα κοινωνικών και ηθικών κανόνων απαιτώντας τον σεβασμό τους από τον καταδικασθέντα.

Τόνισε δε, ότι η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει αδικήματα κατά ζωής και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο, δεν συνάδει με την ουσία του ελαφρυντικού.

Αναφέρθηκε επίσης, σε «θρασύτητα» αλλά και σε «ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά».

Για την «ειλικρινή μετάνοια», η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε πως οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίζουν ηθική και ψυχική μεταστροφή αλλά αντίθετα «τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή επιχειρώντας να συσκοτίζουν την υπόθεση». Όπως είπε, η συμμόρφωσή τους στη φυλακή και τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού.

Όσον αφορά το ελαφρυντικό μη εύλογης διάρκειας της δίκης, η κ. Στεφανάτου είπε ότι είναι αόριστο, ενώ επικαλέστηκε την πολυπλοκότητα «της δίκης δημοσίου συμφέροντος», την οποία ουδόλως διευκόλυναν οι κατηγορούμενοι.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού ειλικρινούς μεταμέλειας, η κ. Στεφανάτου τόνισε πως η μετάνοια όσων την διεκδικούν είναι «μόνο φραστική» και όχι έμπρακτη.

Όσον αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας, ο ένας εκ των δύο που το ζήτησαν, όταν εντάθηκε στην εγκληματική οργάνωση, ήταν ήδη 38 ετών. «Δεν επρόκειτο για νεανική επιπολαιότητα» υπογράμμισε.

Τέλος για την επίκληση της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας με βάση δηλώσεις πολιτικών, η κ. Στεφανάτου ανέφερε πως οι δηλώσεις δεν άσκησαν και δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ