Δίκη για τον 11χρονο Μάριο: Ομόφωνα ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος - Ισόβια η ποινή του

Ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου στο Μενίδι, τον Ιούνιο του 2017 από αδέσποτη σφαίρα, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τον βασικό κατηγορούμενο, κηρύσσοντας παράλληλα αθώο τον δεύτερο κατηγορούμενο, που δικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Ήταν μία δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν ομόφωνη», είπε κατά την ανακοίνωση της κρίσης των δικαστών επί της ενοχής, η πρόεδρος του δικαστηρίου. Στον βασικό κατηγορούμενο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, οπότε τού επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Δίκη 11χρονου Μάριου: Ένταση μετά την ανακοίνωση της απόφασης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν οι συγγενείς και φίλοι του 11χρονου Μάριου ξεκίνησαν να χειροκροτούν στο ακροατήριο, εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να σταματήσουν λέγοντας πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν είναι λόγος χαράς, αλλά αποτελεί απόδειξη της αποτυχίας ολόκληρης της κοινωνίας. Εκείνη την ώρα ο καταδικασθείς ξέσπασε σε κλάματα και επέμενε ότι είναι αθώος, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της υπόθεσης κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το δικαστήριο.

Αξίζει να ειπωθεί πως με την ανακοίνωση της απόφασης, καταγράφηκε ένταση καθώς συγγενείς του κατηγορούμενου και καταδικασθέντα κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των τηλεοπτικών συνεργείων και τους επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να ρίξουν τεχνικό εξοπλισμό.

Όπως έγινε γνωστό, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να κατευνάσουν την κατάσταση.

Θάνατος 11χρονου Μάριου: Η εισαγγελική πρόταση

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας, στην υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου, πρότεινε για τον βασικό κατηγορούμενο, την ενοχή του και μάλιστα, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Απαλλακτική ήταν η πρότασή του για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε ότι πυροβόλησε εκείνο το βράδυ, τονίζοντας, πως η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ανέφερε:

«Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία, όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μία σχολική εορτή εν καιρώ ειρήνης. Η συμπεριφορά είναι έλλειψη παιδείας αλλά και μια ανασφάλεια. Η μειονεξία στο μυαλό κραδαίνει το όπλο» και συνέχισε, εστιάζοντας στην ενοχή του πρώτου κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση:«Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Πυροβολούσε αδιακρίτως. Τα στοιχεία οδηγούν χωρίς αμφιβολία ότι ο κατηγορούμενος, χρησιμοποιώντας μη ανευρεθέν όπλο πυροβόλησε προς διάφορες κατευθύνσεις με πυροβόλο όπλο αποδεχόμενος ότι μπορούσε να σκοτώσει. Θα πρέπει να μην του αναγνωριστεί καμία ελαφρυντική πράξη γιατί δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, δε σέβεται έννομη τάξη και τα έννομα αγαθά, δεν έδειξε καμία καλή συμπεριφορά μετά την πράξη».

Ακόμη, ο εισαγγελέας τόνισε ότι: «Είναι άδικο πάντοτε ο γονέας να χάνει το παιδί του ανατρέπει τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Αμέσως μετά αυτό που αντιλήφθηκα είναι το εξής και οι δύο αυτοί αρχαίοι αναφερόταν σε πεσόντες στο πόλεμο σε νέους που πήγαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και σκοτώθηκαν. Εδώ είναι μια αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε διάρκεια μιας σχολικής γιορτής».

«Το γεγονός ότι ένα παιδί σκοτώθηκε άδικα και ότι ενδεχομένως ένας άνθρωπος θα πάει φυλακή ίσως και για το υπόλοιπο της ζωής του, δεν είναι αφορμή για χειροκροτήματα και πανηγύρια. Είναι απόδειξη της αποτυχίας όλης της κοινωνίας. Οπότε θέλει περίσκεψη», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Τέλος, είπε: «Θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του τι συνέβαινε σε εκείνο το σχολείο, είναι ένα θεατρικό, είναι γονείς, είναι παιδιά, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει και τρέχει αίμα και κανείς δε μπορεί να το σταματήσει…».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΕΡΤ