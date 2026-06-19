Δίκη για τον 11χρονο Μάριο: Η εισαγγελική πρόταση για τις ποινές των δύο κατηγορούμενων

Για την υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι το 2017 από αδέσποτη σφαίρα, ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, προτείνει για τον βασικό κατηγορούμενο, την ενοχή του και μάλιστα, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Απαλλακτική ήταν η πρότασή του για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε ότι πυροβόλησε εκείνο το βράδυ, τονίζοντας, πως η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

Δίκη για τον 11χρονο Μάριο: Η πρόταση εισαγγελέα για τον βασικό κατηγορούμενο

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ανέφερε:

«Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία, όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μία σχολική εορτή εν καιρώ ειρήνης. Η συμπεριφορά είναι έλλειψη παιδείας αλλά και μια ανασφάλεια. Η μειονεξία στο μυαλό κραδαίνει το όπλο» και συνέχισε, εστιάζοντας στην ενοχή του πρώτου κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση:

«Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Πυροβολούσε αδιακρίτως. Τα στοιχεία οδηγούν χωρίς αμφιβολία ότι ο κατηγορούμενος, χρησιμοποιώντας μη ανευρεθέν όπλο πυροβόλησε προς διάφορες κατευθύνσεις με πυροβόλο όπλο αποδεχόμενος ότι μπορούσε να σκοτώσει. Θα πρέπει να μην του αναγνωριστεί καμία ελαφρυντική πράξη γιατί δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, δε σέβεται έννομη τάξη και τα έννομα αγαθά, δεν έδειξε καμία καλή συμπεριφορά μετά την πράξη».

Ακόμη, ο εισαγγελέας τόνισε ότι: «Είναι άδικο πάντοτε ο γονέας να χάνει το παιδί του ανατρέπει τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Αμέσως μετά αυτό που αντιλήφθηκα είναι το εξής και οι δύο αυτοί αρχαίοι αναφερόταν σε πεσόντες στο πόλεμο σε νέους που πήγαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και σκοτώθηκαν. Εδώ είναι μια αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε διάρκεια μιας σχολικής γιορτής».

«Το γεγονός ότι ένα παιδί σκοτώθηκε άδικα και ότι ενδεχομένως ένας άνθρωπος θα πάει φυλακή ίσως και για το υπόλοιπο της ζωής του, δεν είναι αφορμή για χειροκροτήματα και πανηγύρια. Είναι απόδειξη της αποτυχίας όλης της κοινωνίας. Οπότε θέλει περίσκεψη», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Τέλος, είπε: «Θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του τι συνέβαινε σε εκείνο το σχολείο, είναι ένα θεατρικό, είναι γονείς, είναι παιδιά, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει και τρέχει αίμα και κανείς δε μπορεί να το σταματήσει…».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews