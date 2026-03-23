Δίκη για Τέμπη: Οργισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων - Οι δικηγόροι θέτουν ζήτημα ασφάλειας για την αίθουσα

Η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε σήμερα στη Λάρισα, με εντάσεις από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Μέσα στην αίθουσα, η οικογένεια Πλακιά- που έχασαν τρία άτομα στο δυστύχημα των Τεμπών- προχώρησε σε λεκτικές επιθέσεις προς τους κατηγορούμενους, εκφράζοντας την οργή και τον πόνο της για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.

«Ανοίξτε τα στόματα γιατί θα σας φάμε ζωντανούς. Θα σας σκίσω με τα χέρια μου», φέρεται να φώναζε η σύζυγός του Νίκου Πλακιά, ενώ ο ίδιος μιλώντας σε έναν εκ των κατηγορούμενων είπε: «Αλήτες, θα σας τελειώσω».

Την ίδια ώρα, η Μαρία Καρυστιανού μπαίνοντας στη δικαστική αίθουσα φώναζε: «Να μας πείτε τι μετέφερε το φορτίο, εμείς δεν ήρθαμε εδώ για τα χρήματα».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του δικαστηρίου προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της δίκης, καθώς οι δικηγόροι θέτουν ζήτημα ασφάλειας, λόγω της υπερσυγκέντρωσης ατόμων μέσα στην αίθουσα.

Οι δικηγόροι ζήτησαν να βρεθεί άλλη αίθουσα που να μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία και την παρουσία όλων όσων πρέπει να βρίσκονται εντός της αίθουσας, ώστε η δίκη να συνεχιστεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες.

Η οργή των συγγενών στη δίκη για τα Τέμπη

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και αλήθεια, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τη διαδικασία.

«Βρισκόμαστε εδώ, μετά από έναν χρόνο αναμονής και υπομονής, για να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η πολυπόθητη δίκη. Ζητάμε και απαιτούμε αυτά που μας οφείλονται εδώ και έναν χρόνο: την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται να σωπάσουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι όσοι πραγματικά ευθύνονται για αυτό το έγκλημα», ανέφερε μπαίνοντας στη δικαστική αίθουσα η μητέρα της Κλαούντια.

«Αντιμέτωποι με αυτούς τους ανθρώπους είμαστε εδώ και τρία χρόνια. Σήμερα λένε ξεκινάει η μεγάλη δίκη για τα Τέμπη. Σήμερα για μένα ξεκινάει άλλη μία θεατρική παράσταση, πολύ κακοσκηνοθετημένη. Τι περιμένω να δω; Περιμένω να δω αυτά που βλέπω εδώ και τρία χρόνια, αυτά που ζούμε και βιώνουμε αυτά τα τρία χρόνια και στις άλλες δίκες για τα Τέμπη. Κλειστές πόρτες, κλειστά στόματα, λιποθυμίες, αδιαθεσίες και όλες αυτές τις μεθοδεύσεις που χρησιμοποιούνται για να μη βγει η αλήθεια στο φως. Θέλω να δηλώσω ότι εμείς θα είμαστε εδώ, σε όλες τις δίκες, όχι μόνο σε αυτήν. Όσα εμπόδια και να βάζουν μπροστά μας, θα τα ξεπερνάμε», σημείωσε μεταξύ άλλων η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι.

«Μονολεκτικά, περιμένω δικαιοσύνη. Περιφραστικά, ευελπιστώ ότι στην πορεία της δίκης θα υπάρξουν έντιμοι δικαστές, οι οποίοι θα δικάσουν σωστά, όπως απαιτεί όλη η κοινωνία, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που μας στηρίζουν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα παραβούν τον όρκο τους υπό πιέσεις από οποιονδήποτε κυβερνητικό παράγοντα, κάτι που μέχρι σήμερα, δυστυχώς, προσωπικά δεν το έχω διαπιστώσει», είπε από την πλευρά του ο πατέρας της Ελπίδας Χούπα.