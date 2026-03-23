Δίκη για Τέμπη: Διεκόπη για την 1η Απριλίου μετά τις αντιδράσεις για ασφυκτικές συνθήκες

Μετά από διακοπές και εντάσεις, διακόπηκε για την 1η Απριλίου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, σηματοδοτήθηκε η έναρξη μιας από τις πιο πολυαναμενόμενες και φορτισμένες δικαστικές διαδικασίες των τελευταίων ετών, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η δίκη ξεκίνησε μέσα σε έντονη αναστάτωση και τελικά διακόπηκε λόγω σοβαρών προβλημάτων με την αίθουσα.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου προσπάθησε να προχωρήσει τη διαδικασία, λέγοντας πως δεν θέλει να τη σταματήσει, όμως οι συνεχείς εντάσεις, οι διαμαρτυρίες και τα ζητήματα ασφάλειας την ανάγκασαν ουσιαστικά σε διακοπή.

«Δεν θέλω να σταματήσω τη δίκη, εσείς με σταματάτε», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ασφυκτικές συνθήκες και αντιδράσεις στη δίκη των Τεμπών

Μέσα σε πέντε ώρες έγιναν τέσσερις διακοπές, ενώ αποφασίστηκε η συνέχιση της δίκης την 1η Απριλίου, ώστε να λυθεί το θέμα της καταλληλότητας του χώρου.

Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη, με πολύ περισσότερα άτομα από τη χωρητικότητα (συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους, δημοσιογράφους), γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Οι συγγενείς φώναζαν συνθήματα όπως «ντροπή» και διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες, ενώ υπήρξαν και λεκτικές εντάσεις με την έδρα. «Μας έχετε προσβάλλει ήδη που μας φέρατε εδώ μέσα», φέρεται να φώναξε προς την έδρα συγγενής θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Ζητάει το δικαστήριο συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα. Είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά για εμάς», ανέφερε από πλευράς της, η πρόεδρος του Δικαστηρίου, μετά από μία διακοπή.

Τέλος, οι δικηγόροι έθεσαν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, όπως πυρασφάλεια και αδυναμία εκκένωσης, και ζήτησαν είτε αλλαγή αίθουσας είτε αναστολή της διαδικασίας μέχρι να αποφανθεί ο Άρειος Πάγος.