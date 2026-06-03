Δίκη για Τέμπη: «Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας»

Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων και εκπροσώπων Δικηγορικών Συλλόγων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε την Τρίτη (2/6) να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης των Δικηγορικών Συλλόγων, ενώ εισηγήθηκε την απόρριψη των δηλώσεων του ελληνικού Δημοσίου, της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, καθώς και των αιτημάτων που αφορούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η συγκεκριμένη κατηγορία σχετίζεται με τη μετάταξη του σταθμάρχη, η οποία εγκρίθηκε το 2022 από τον τότε πρόεδρο του ΟΣΕ, έπειτα από αξιολόγηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Για την υπόθεση αυτή κατηγορούνται τα δύο μέλη της επιτροπής και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού.

Ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, που παρενέβη με διπλή ιδιότητα ως συνήγορος συγγενών και συγγενής θύματος, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η παράνομη, όπως τη χαρακτήρισε, μετάταξη του σταθμάρχη συνδέεται άμεσα με την τραγωδία, επισημαίνοντας πως οι εμπλεκόμενοι αδιαφόρησαν για τις συνέπειες των αποφάσεών τους.

Ο κ. Ψαρόπουλος ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει δεκτές τις παραστάσεις για την παράβαση καθήκοντος ή να επιφυλαχθεί για την απόφασή του μετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος/Φωτογραφία: Eurokinissi

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο η μετάταξη του σταθμάρχη ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της αναφορικά με το όριο ηλικίας που είχε τεθεί στη σχετική προκήρυξη, το οποίο ο σταθμάρχης ξεπερνούσε τότε κατά μία δεκαετία.

Ο κ. Ψαροπουλος αναφέρθηκε και στη δήλωση του ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών βραδινής-απογευματινής βάρδιας και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Όπως σημείωσε, το Δημόσιο, με τη δήλωσή του, βάζει τον ανθρώπινο παράγοντα ως «αποκλειστικά υπεύθυνο» για το πολύνεκρο δυστύχημα αναλύοντας στη συνέχεια τις παραλείψεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο αναφορικά με τα συστήματα ασφαλείας όπως την Τηλεδιοικηση, το GSM-R, το ETCS αλλά και τις ευθύνες των εποπτικών οργάνων.

«Η δήλωση είναι ελλειμματική, προσχηματική και κατατείνει στην αποποίηση τών ευθυνών του ελληνικού Δημοσίου», επεσήμανε.

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας είναι σε εξέλιξη για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ