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Δίκη για Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την τηλεοπτική κάλυψη και την εμφάνιση των κατηγορούμενων

Τι υποστήριξε η πρόεδρος του δικαστηρίου σχετικά με την απόφαση

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: Eurokinissi
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Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ακόμα, απορρίφθηκε και το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορούμενων.

Η απόρριψη των αιτημάτων στη δίκη για τα Τέμπη

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε ότι το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορούμενων απορρίπτεται ως πρόωρο, σημειώνοντας πως το δικαστήριο επιφυλάσσεται να επανέλθει στο ζήτημα με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι και η εισαγγελέας, στην προηγούμενη συνεδρίαση, είχε προτείνει την απόρριψη των αιτημάτων, επισημαίνοντας πως η εμφάνιση των κατηγορούμενων δεν απαιτείται στο παρόν δικονομικό στάδιο.

Η δίκη συνεχίζεται με την υποβολή νέων αιτημάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

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