Δίκη για τα Τέμπη: Στο εδώλιο 36 κατηγορούμενοι - Σε ειδική αίθουσα 600 τ.μ. η διαδικασία

Για τις 23 Μαρτίου, τρία χρόνια και λίγες ημέρες μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, «κλείδωσε» η ημερομηνία της δίκης για τα Τέμπη, όπου στο εδώλιο αναμένονται να καθίσουν 36 κατηγορούμενοι.

Οι 36 κατηγορούμενοι για τα Τέμπη είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, και πλημμεληματικές διώξεις, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και ο μοιραίος σταθμάρχης.

Παράλληλα, θα δικαστούν οι σιδηροδρομικοί που εγκατέλειψαν το πόστο τους το βράδυ του δυστυχήματος, διευθυντικά στελέχη του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train.

Τέμπη: Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα η δίκη

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να εκπροσωπηθούν από δεκάδες δικηγόρους, όπως και οι συγγενείς θυμάτων, και γι' αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε η διαδικασία να λάβει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα 600 τετραγωνικών μέτρων.

Η δίκη για τα Τέμπη αναμένεται να διαρκέσει για αρκετό διάστημα, με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις να κάνουν λόγο για δύο ή τρία χρόνια. Η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης υπολογίζεται πως θα είναι τον προσεχή Οκτώβριο.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους φοιτητές, και θεωρείται ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ελληνική ιστορία.

Προκάλεσε οργή, θλίψη και πολιτικές αναταράξεις, φέρνοντας στο φως σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.



