Δίκη για τα Τέμπη: Στη Λάρισα η διεξαγωγή της με απόφαση του Αρείου Πάγου

Με απόφαση του Αρείου Πάγου, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, και όχι σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Ο Άρειος Πάγος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απέρριψε τα αιτήματα συγγενών θυμάτων που ζητούσαν αλλαγή τόπου διεξαγωγής της διαδικασίας, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι μεταφοράς της δίκης.

Τα σχετικά αιτήματα είχαν κατατεθεί από οκτώ συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η διεξαγωγή της δίκης σε πόλεις με αεροδρόμιο, όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, θα διευκόλυνε ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στη μακρά και απαιτητική δικαστική διαδικασία.

Δίκη για τα Τέμπη: Πότε ξεκινά - Ποιοι κάθονται στο εδώλιο

Αρνητική ήταν η εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ενώ και το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του δικαστηρίου κατέληξε στην απόρριψη των αιτημάτων. Οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί από τη δικηγόρο Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η οποία εκπροσωπούσε τους οκτώ συγγενείς.

Μετά την απόφαση, επιβεβαιώνεται ότι η δίκη θα διεξαχθεί στη Λάρισα στις 23 Μαρτίου, όπως είχε εξαρχής προγραμματιστεί.

Κεντρικό πρόσωπο στη δίκη παραμένει ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 οδήγησε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Μαζί του θα δικαστούν δύο ακόμη σταθμάρχες, που κατηγορούνται για πρόωρη αποχώρηση από τη βάρδιά τους, καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ.

Στο εδώλιο παραπέμπονται συνολικά 11 στελέχη και προϊστάμενοι του ΟΣΕ, για σοβαρές παραλείψεις σε κρίσιμα συστήματα ασφαλείας, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι, λόγω της μη ολοκλήρωσης της σύμβασης 717, πέντε ανώτατα στελέχη και κρατικοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ