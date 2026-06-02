Δίκη για τα Τέμπη: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για την υποστήριξη της κατηγορίας

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να εισηγείται ποιες από τις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας θα γίνουν δεκτές και ποιες όχι, μετά τις αντιρρήσεις που προέβαλαν οι κατηγορούμενοι σχετικά με αυτές, στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ωστόσο, πριν από αυτό, το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει ένα διαδικαστικό ζήτημα που προέκυψε επίσης στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας έχει αντιρρήσεις για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη διαδικασία και ζήτησε να τοποθετηθούν πρώτα οι συνήγοροι των θυμάτων πριν από την εισαγγελική πρόταση. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε ότι θα διευκρινιστεί ποια πλευρά θα προηγηθεί.

Δίκη για τα Τέμπη: Ποιες είναι οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων

Οι περισσότερες αντιρρήσεις των κατηγορουμένων αφορούν τη συμμετοχή περίπου 50 Δικηγορικών Συλλόγων και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (σωματείου μηχανοδηγών) ως υποστηρικτών της κατηγορίας.

Αντιρρήσεις έχουν κατατεθεί και για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά τεσσάρων κατηγορουμένων: των τριών σταθμαρχών που εργάζονταν στην απογευματινή και βραδινή βάρδια της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και του τότε προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας επιθεώρησης κυκλοφορίας στη Λάρισα.

Οι συνήγοροι των συγκεκριμένων κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι η τραγωδία δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινα λάθη, αλλά και στις διαχρονικές ελλείψεις των συστημάτων ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Συνολικά, στην υπόθεση κατηγορούνται 36 στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι 33 αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για επικίνδυνη παρέμβαση στη σιδηροδρομική συγκοινωνία, ενώ οι 35 κατηγορούνται και για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Επιπλέον, τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ