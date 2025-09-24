Δίκη για το Predator: Διακόπηκε για τις 22 Οκτωβρίου – Τι επικαλέστηκε συνήγορος κατηγορούμενου

Για τις 22 Οκτωβρίου διεκόπη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο η δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων, εκπροσώπων εμπλεκόμενων εταιρειών στην υπόθεση των παρακολουθήσεων μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Οι κατηγορούμενοι – δύο Έλληνες και ένα ζευγάρι αλλοδαπών – αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, αδίκημα που από το 2019 έχει υποβαθμιστεί από κακούργημα σε πλημμέλημα. Οι πράξεις αποδίδονται στην περίοδο 2020-2021.

Η δίκη είχε ήδη αναβληθεί τον περασμένο Μάιο, ύστερα από αίτημα των αλλοδαπών κατηγορουμένων για τη μετάφραση της δικογραφίας στα αγγλικά. Στη σημερινή διαδικασία, η υπεράσπιση ενός εκ των κατηγορουμένων ζήτησε να λάβει γνώση εγγράφων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχαν σχετικοί κωδικοί στη δικογραφία. Το δικαστήριο απάντησε πως οι κωδικοί υπάρχουν και θα δοθούν, διακόπτοντας τη διαδικασία ώστε να ενημερωθεί η υπεράσπιση.

Μετά τη διακοπή, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές επεσήμανε δύο βασικά ζητήματα: την απουσία από τη δίκη του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτικών που φέρονται ως θύματα παρακολούθησης, καθώς και το γεγονός ότι «σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο που εξετάζει ακόμη και υποθέσεις ρευματοκλοπής».

Ζαχαρίας Κεσσές/ Φωτ.: Eurokinissi

Στην υπόθεση έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι παρακολουθήθηκαν μέσω Predator.

Ο κ. Σπίρτζης δήλωσε ότι «την ώρα που δεν ικανοποιούνται αιτήματα για τα Τέμπη, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές».