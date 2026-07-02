Δικαστική απόφαση έκρινε παράνομη την απεργία στο λιμάνι της Ραφήνας

Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία, στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας.

Έτσι, δεκτή έγινε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ).

Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης «η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες», επιμένοντας ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο αναφέρει ότι, παρά τα ζητήματα ασφαλείας που επικαλέστηκαν τα ναυτεργατικά σωματεία, δεν τηρήθηκαν οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την προκήρυξη απεργίας.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη οκταήμερη προθεσμία έγγραφης γνωστοποίησης της κινητοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν δηλώθηκαν ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού ασφαλείας που θα απασχολούνταν κατά τη διάρκειά της.

Η απεργία

Η 24ωρη απεργία, που θα ξεκινήσει στις 06:01 αύριο το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο Στέφενσων» ενώ συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 08:00 το πρωί έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «Super Ferry».

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Όπως αναφέρουν, στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που εκτιμούν ότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους ναυτεργάτες, τους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής.

Η Fast Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «Fast Ferries Andros» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και της επιστροφής του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου. Παράλληλα, ακυρώνεται και το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «Αικατερίνη Π» προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο, με την εταιρεία να ενημερώνει ότι οι επιβάτες θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ανάλογες ακυρώσεις ανακοίνωσε σήμερα και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των πλοίων «Superferry», «Andros King», «Golden Princess» και «Andros Queen».