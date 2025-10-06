Δικαίωση του Κώστα Μπακογιάννη μετά από αγωγή κατά της εφημερίδας «Μακελειό»

Οριστική δικαίωση για τον Κώστα Μπακογιάννη, μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη με την εφημερίδα «Μακελειό» και τους υπευθύνους της, για συκοφαντικά και εξυβριστικά δημοσιεύματα εις βάρος του.

Η απόφαση του δικαστηρίου που εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες δικαιώνει πλήρως τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων, κρίνοντας ότι τα επίμαχα δημοσιεύματα ήταν ψευδή, προσβλητικά και δυσφημιστικά.

Είχε προηγηθεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία οδήγησε τους υπευθύνους της εφημερίδας σε δημόσια ανάκληση και συγγνώμη. Μετά την ολοκλήρωση της αστικής διαδικασίας, το δικαστήριο επιδίκασε χρηματική αποζημίωση υπέρ του κ. Μπακογιάννη, την οποία ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δημοσιογράφων της ΕΣΗΕΑ, ως συμβολική και ουσιαστική κίνηση στήριξης της υπεύθυνης δημοσιογραφίας.

Σε δήλωσή του, ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε:«Ο πολιτικός οφείλει να δέχεται τα πάντα – την κριτική και την υπερβολή, ακόμα και τα παραπανίσια. Είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Άλλο όμως η κριτική, όσο αυστηρή κι αν είναι, κι άλλο η συκοφαντία, η λάσπη και το δηλητήριο.

Η Δικαιοσύνη, μετά από μακρά διαδικασία, έκρινε ότι τα δημοσιεύματα του “Μακελειού” σε βάρος μου ήταν συκοφαντικά και εξυβριστικά. Αναγνώρισε ρητά ότι, ως δήμαρχος Αθηναίων, τίμησα με απόλυτη διαφάνεια την εμπιστοσύνη των Αθηναίων, τηρώντας τη νομιμότητα και την αξιοκρατία.

Η απόφαση επιδικάζει γενναία αποζημίωση, την οποία θα διαθέσω στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δημοσιογράφων της ΕΣΗΕΑ, για να στηρίξουμε όσους κάνουν τη δουλειά τους σωστά, με ευθύνη και αξιοπρέπεια.

Δεν είναι προσωπικό ζήτημα· δεν πανηγυρίζω. Το ουσιώδες είναι ότι, σε μια εποχή που κυριαρχεί η χυδαιότητα και η παραπληροφόρηση, οι θεσμοί λειτουργούν και αποκαθιστούν την αλήθεια. Η λάσπη έπεσε στο κενό. Η αλήθεια μένει».

Η υπόθεση θεωρείται σημαντικό προηγούμενο για την προστασία του δημόσιου λόγου και την υπευθυνότητα στον Τύπο, σε μια περίοδο όπου τα φαινόμενα παραπληροφόρησης και προσβλητικών επιθέσεων κατά πολιτικών προσώπων βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.