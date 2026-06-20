Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία: Φωτογραφίες με τους ποδηλάτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη.

Οι ποδηλάτες που συμμετείχαν, ανέβηκαν στα δίκυκλά τους και γέμισαν με χρώματα το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μία κίνηση, μέσω της οποίας προωθείται η χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης που τάσσεται κατά της κουλτούρας του αυτοκινήτου και της ρύπανσης που δημιουργεί στο περιβάλλον.

Άλλοι γυμνοί, άλλοι με μαγιό και πολλοί με body painting, μάσκες, περούκες οι συμμετέχοντες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ποδηλατοδρόμων στη Θεσσαλονίκη.

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία αποτελεί ένα διεθνές αυτοοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα με συμμετέχοντες από περισσότερες των 70 πόλεις από όλο τον κόσμο.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi