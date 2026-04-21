Διεθνής Αμνηστία για Ελλάδα: «Ψήφισαν νόμο που αποκλείει ομόφυλα ζευγάρια ανδρών από την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα»

Στο ναυάγιο της Πύλου, το προσφυγικό, τις υποκλοπές και τις επιθέσεις εναντίον μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αναφέρεται η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας στην ειδική ενότητα για την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η έκθεση:

«Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εναντίον 21 αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος για το ναυάγιο στην Πύλο το 2023.

Επιβλήθηκε παράνομη τρίμηνη αναστολή πρόσβασης στο άσυλο για άτομα που έφτασαν στην Ελλάδα μέσω Βόρειας Αφρικής, η οποία αποτελεί διάκριση εις βάρος τους, με αποτέλεσμα μαζικές κρατήσεις σε ακατάλληλες συνθήκες.

Νέος νόμος για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών επηρέασε αρνητικά τα δικαιώματά τους.

Ξεκίνησε δίκη για κακούργημα εναντίον 24 εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα που είχαν παράσχει βοήθεια σε άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Συνεχίστηκαν οι αναφορές για αδικαιολόγητη και υπερβολική χρήση βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτριών/ών .

. Εισήχθη αμφιλεγόμενη γενική απαγόρευση διαδηλώσεων σε χώρους εκτός του κτιρίου της Βουλής.

Ασκήθηκε έντονη κριτική σε νομοθεσία που αποσκοπούσε στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας για την αποτυχία της να δώσει προτεραιότητα στην υποστήριξη των θυμάτων και στην πρόληψη.

Τέσσερα στελέχη εταιρειών που συνδέονται με το σκάνδαλο κατασκοπευτικού λογισμικού Predator παραπέμφθηκαν σε δίκη.

Συνεχίστηκαν οι αναφορές για επιθέσεις εναντίον μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις που απαιτούσαν δικαιοσύνη και λογοδοσία για τα θύματα, τις/τους επιζώσες/ώντες και τις οικογένειές τους στο πλαίσιο της καταστροφικής σιδηροδρομικής σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη το 2023, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Τον Φεβρουάριο, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία ήταν αποτέλεσμα συνδυασμού ανθρώπινου σφάλματος, κακής υποδομής και συστημικών αποτυχιών στη διαχείριση της σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, εν μέσω σφοδρού καύσωνα που πιθανά να ενισχύθηκε λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεγάλες δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν δεκάδες χιλιάδες εκτάρια γης, στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνδρα και προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και βασικές υποδομές σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Χίος, η Αττική και η Αχαΐα».

Διεθνής Αμνηστία για Ελλάδα: Τι αναφέρει για προσφυγικό, διαδηλώσεις και δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων

Για το προσφυγικό αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «σε ιστορική απόφαση τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) διαπίστωσε ''ισχυρές ενδείξεις'' συστηματικής πρακτικής παράνομων επαναπροωθήσεων στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία το 2019. Περισσότερες υποθέσεις που αφορούν επαναπροωθήσεις παρέμεναν εκκρεμείς ενώπιον του Δικαστηρίου. ΜΚΟ εξέφρασαν ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά την έναρξη πάνω από 200 εγχώριων ερευνών για καταγγελίες επαναπροωθήσεων μεταξύ 2019 και 2024, καμία δεν κατέληξε σε κατηγορίες εναντίον αξιωματούχων. Τον Μάιο, ο εισαγγελέας του Ναυτοδικείου περάτωσε την προκαταρκτική εξέταση για τον ρόλο του Λιμενικού Σώματος στο ναυάγιο της Πύλου το 2023, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 600 άνθρωποι, ασκώντας κακουργηματικές διώξεις εναντίον 17 αξιωματικών και παραπέμποντάς τους για περαιτέρω ανάκριση».

Για τα διαδηλώσεις και τα Τέμπη, η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει πως «σύμφωνα με αναφορές, η αστυνομία έκανε αδικαιολόγητη και υπερβολική χρήση βίας εναντίον διαδηλωτριών/ών και φωτορεπόρτερ κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη και διαδηλώσεων αλληλεγγύης για τους/τις Παλαιστίνιους/ες. Υπήρξαν επίσης αναφορές για προσαγωγή ειρηνικών διαδηλωτριών/ών σε αστυνομικά τμήματα για ταυτοποίηση πριν και μετά τις διαδηλώσεις. Τον Ιούλιο, οι αρχές κατέφυγαν καταχρηστικά στην αντιρατσιστική νομοθεσία για να συλλάβουν ορισμένους/ες διαδηλωτές/τριες που εκδήλωναν αλληλεγγύη με τους/τις Παλαιστίνιους/ες στη Ρόδο».

Για τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, αναφέρεται: «Συνεχίστηκαν οι αναφορές για επιθέσεις εναντίον μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τον Απρίλιο, η Βουλή ψήφισε νομοθεσία που ουσιαστικά αποκλείει τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών και τους άνδρες χωρίς σύντροφο από την πρόσβαση στην παρένθετη μητρότητα».

