Διέρρηξαν τα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια

Διαρρήκτες εισέβαλαν στα γραφεία του ΟΣΕ στην Ομόνοια, αφαιρώντας διάφορα αντικείμενα.

Τα γραφεία στεγάζονται σε επταώροφο κτίριο στην Ομόνοια και οι δράστες φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση, έχοντας εισέλθει από εγκαταλελειμμένο κτίριο, δίπλα στα γραφεία.

Αφού κατάφεραν να σηκώσουν το μεταλλικό ρολό στο κτίριο, οι διαρρήκτες σύρθηκαν από το μικρό πέρασμα και μπήκαν στο κτίριο φτάνοντας στον 6ο και τον 7ο όροφο του κτιρίου, όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες έργων σήμανσης των σιδηρόδρομων και το κυλικείο αντίστοιχα.

Η διάρρηξη σημειώθηκε βραδινές ώρες της 1ης Οκτωβρίου. Έκοψαν τα συρματοπλέγματα στην ταράτσα και εντόπισαν ένα ξεκλείδωτο παράθυρο, περνώντας στον 6ο και τον 7ο όροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκλεψαν σίδερα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μεταλλικές βάσεις και μονάδες κλιματιστικών.