Διδυμότειχο: Στο νοσοκομείο δύο παιδιά - «Δηλητηριάστηκαν από φυτοφάρμακο» λένε οι γονείς

Δύο παιδιά, ηλικίας 4 ετών περίπου, φέρεται να δηλητηριάστηκαν από φυτοφάρμακο στο Διδυμότειχο.

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν από τους γονείς τους σε άσχημη κατάσταση στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, χθες.

Τα παιδιά που ζουν στην περιοχή Πανοράματος Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονέων, έπαιζαν σε χωράφι που βρισκόταν κοντά στη συνοικία που μένουν και μάλλον όπως είπαν, εισέπνευσαν ή έφαγαν ουσία φυτοφαρμάκου.

Μάλιστα, ο πατέρας, έφερε λίγο αργότερα, κάποια παλιά κουτιά από φυτοφάρμακα που βρέθηκαν στον χώρο. Αποτέλεσμα ήταν το ένα να λιποθυμήσει και το άλλο να είναι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Οι γιατροί και παιδίατροι προσπάθησαν αμέσως να παράσχουν την πρέπουσα αγωγή, αν και δεν γνώριζαν ποια ήταν η ουσία που τους έφερε σε αυτή την κατάσταση.

Τα παιδιά σήμερα νοσηλεύονται στην Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και είναι κλινικά σταθερά, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ορεστιάδας του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Κώστα Βαφειάδη, ενώ άρχισαν να σιτίζονται.

Εάν στην πορεία δεν αλλάξει κάτι, αύριο θα πάρουν εξιτήριο ενώ οι εξετάσεις τους έχουν σταλεί για περαιτέρω διερεύνηση στη Θεσσαλονίκη.

Πάντως, από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι δεν είναι φυτοφάρμακο αυτό που προκάλεσε δηλητηρίαση στα δύο παιδιά.