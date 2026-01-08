Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος: Συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας έως το τέλος Ιανουαρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) προχωρά στην κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας το σύνολο της σχολικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, οι στάσεις εργασίας θα είναι διάρκειας μίας ώρας σε καθημερινή βάση και θα μπορούν να αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Στόχος είναι, όπως επισημαίνεται, η αποτροπή της εφαρμογής του ν. 4823/21 και της σχετικής υπουργικής απόφασης (Υ.Α. 9950/ΓΔ5, ΦΕΚ 388/27-1-2023), που αφορούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα, η Δ.Ο.Ε. καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.) να λαμβάνουν συμπληρωματικές αποφάσεις στις περιπτώσεις που απαιτείται η κάλυψη περισσότερων ωρών, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η συνδικαλιστική προστασία των εκπαιδευτικών.

Την ίδια περίοδο, η Ομοσπονδία κηρύσσει και στάσεις εργασίας για τις ώρες υποχρεωτικών υπερωριών που ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της (αρ. 769/21-11-2025) σχετικά με τα εκτεταμένα κενά στα σχολεία και την επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να τα καλύψει μέσω υπερωριών. Όπως τονίζεται, οι στάσεις αυτές αποσκοπούν στη συνδικαλιστική κάλυψη όλων των συναδέλφων που καλούνται να εργαστούν υποχρεωτικά πέραν του ωραρίου τους.

Με τις αποφάσεις αυτές, η Δ.Ο.Ε. κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις της, εκφράζοντας την αντίθεσή της τόσο στο πλαίσιο της αξιολόγησης όσο και στην πρακτική της κάλυψης των κενών μέσω υποχρεωτικών υπερωριών.