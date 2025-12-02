Δεν υποχωρούν οι αγρότες: «Θα κάνουμε Χριστούγεννα στα μπλόκα»

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες από τα μπλόκα, μέχρι να υλοποιηθούν τα αιτήματά τους, ενώ οι κινητοποιήσεις τους στις εθνικές οδούς ενισχύονται.

Οι βασικές οδικές αρτηρίες βορρά – νότου, η εθνική οδός και ο Ε-65 παρέμειναν κλειστοί για τρίτη ημέρα, ενώ αγρότες απέκλεισαν νωρίτερα και τα τελωνεία των Ευζώνων και των Κήπων στον Έβρο.

Σε δηλώσεις του στο Action24, αγρότης από το μπλόκο της Λάρισας τόνισε, ότι θεωρεί «δεδομένο πως θα κάνουμε Χριστούγεννα στα μπλόκα».

Όσο περνά η ώρα, τα μπλόκα ενισχύονται σε δρόμους και τελωνεία, με περισσότερα από 1.000 τρακτέρ να είναι παραταγμένα στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να είναι αποκλεισμένα και τα δύο ρεύματα.

Αγρότες: Άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Νωρίτερα, στις 20:30 οι αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας στα διόδια Μαλγάρων, το οποίο είχαν κλείσει δύο ώρες νωρίτερα, αποκόπτοντας τη Θεσσαλονίκη από την υπόλοιποι χώρα με 300 τρακτέρ. Η κατεύθυνση προς Αθήνα παραμένει κλειστή από την 1η Δεκεμβρίου. Οι αγρότες έχουν κυριολεκτικά εξοπλιστεί κατάλληλα, με πρόχειρα καταλύματα ώστε να παραμείνουν στο σημείο και να μην υποχωρήσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τα μπλόκα των αγροτών έχουν ως στόχο να δοθεί λύση στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ως κύρια αιτήματα των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, παραμένουν

η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής,

οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων

και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Μπλόκο από αγρότες του Έβρου στα φορτηγά διεθνών μεταφορών

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα -περίπου 200 συνολικά- ξεκίνησαν από το κεντρικό και νότιο τμήμα του Έβρου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών της περιοχής.

Στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία, η οποία προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς φορτηγών που εξέρχονται από τη χώρα προς την Τουρκία, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι να αποφύγουν τον εγκλωβισμό.

Οι αγρότες έχουν κλείσει την είσοδο και την έξοδο μόνο για φορτηγά - νταλίκες και όχι για τα επιβατικά αυτοκίνητα.

Τα τρακτέρ καταφθάνουν μέσω του παράλληλου δρόμου της Εγνατίας Οδού που οδηγεί στο Τελωνείο των Κήπων.

Η πρώτη πομπή των αγροτικών μηχανημάτων ξεκίνησε από το Σουφλί στις 16:00, με κατεύθυνση το Τελωνείο των Κήπων. Στο σημείο υπήρχαν ήδη από την περασμένη Κυριακή περίπου 50 τρακτέρ παραταγμένα στον νότιο κόμβο της πόλης.

Αγρότες από το Σουφλί, την Κορνοφωλιά, τη Δαδιά, τη Λευκίμμη και τα Λαγυνά ξεκίνησαν την πορεία τους, με πρώτη στάση τον Προβατώνα, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους από τις γύρω περιοχές. Στη συνέχεια όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς τον Πέπλο και τελικό προορισμό τους Κήπους.