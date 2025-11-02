«Δεν θα σας απογοητεύσω»: Η δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βραδιά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κέντρο Αθηνών για ιδιωτική μουσική εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Σε σύντομο χαιρετισμό από τη σκηνή, η κ. Γκίλφοϊλ απευθύνθηκε στους προσκεκλημένους λέγοντας: «Δεν θα σας απογοητεύσω», σε μια φράση που προκάλεσε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και η υπουργός Πολιτισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Παρόντες ήταν επίσης οι Γιώργος και Αλεξάνδρα Προκοπίου, ο Πέτρος Παππάς με την Έμη Λιβανίου, ο Χρήστος Μεγάλου (CEO της Τράπεζας Πειραιώς), ο Νίκος Λούλης (Μύλοι Λούλη), ο Κωστής Φραγκούλης (Propeller Club) και ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Η παρουσία της Αμερικανίδας διπλωμάτη στην εκδήλωση ήρθε μία ημέρα μετά τη δεξίωση στο Grand Hyatt για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους της πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Την Τρίτη αναμένεται να παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, σηματοδοτώντας επίσημα την ανάληψη των καθηκόντων της στην Αθήνα.