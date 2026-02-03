«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» λέει ο μπασκετμπολίστας που οδηγούσε στις γραμμές του τρένου

«Ακολούθησα το GPS» αναφέρει στις πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή του για το περιστατικό στην Ιερά Οδό, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ.

Ο 29χρονος μπασκετμπολίστας, το Σαββατοκύριακο εντοπίστηκε να οδηγεί πάνω στις γραμμές του τρένου, στη συμβολή της οδού Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, στο Γκάζι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το σοβαρό περιστατικό, φέρεται να κινήθηκε πάνω στις γραμμές για απόσταση 300 μέτρων.

Από την ενέργειά του προκλήθηκε αναστάτωση στη λειτουργία του δικτύου για περισσότερο από μία ώρα, ενώ διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν κατείχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Τρίτης στον ΑΝΤ1, υποστήριξε πως δεν ήταν μεθυσμένος και πως οδηγούσε προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς αυτό που υπέδειξε το GPS.

«Ακολούθησα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους μου στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση», ανέφερε αρχικά.

«Κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση. Για αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησε αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις ράγες. Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία», συνέχισε.

«Η κατάσταση κλιμακώθηκε. Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχαν πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα. Κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιαδήποτε λόγο καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ το παρουσίασαν όταν κάλεσα την αστυνομία σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα» συμπλήρωσε.

Τέλος, κατέληξε μιλώντας για τις ημέρες που πέρασε στο κρατητήριο, σημειώνοντας πως «ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες».

«Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όλα όσα είχα καταφέρει να χτίσω» κατέληξε.