Δεν είναι μόνο το ψήσιμο του αρνιού: Πέντε έθιμα που ίσως δεν ξέρατε για την Κυριακή του Πάσχα

Από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, η Κυριακή του Πάσχα γιορτάζεται με τρόπους που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, αποκαλύπτοντας τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης.

Πέρα από το ψήσιμο του αρνιού και τα τσουγκρίσματα των αυγών, τοπικά έθιμα γεμάτα συμβολισμούς και παλιές δοξασίες ζωντανεύουν σε κάθε γωνιά της χώρας την Κυριακή του Πάσχα, δημιουργώντας έντονες εικόνες και ξεχωριστές εμπειρίες.

Κάποια μπορεί να φαίνονται παράξενα, όμως μέσα από αυτά κάθε τόπος αφηγείται τη δική του ιστορία, αποδεικνύοντας πως η παράδοση δεν είναι ποτέ μονότονη, αλλά ένας ζωντανός συνδυασμός πίστης, χαράς και συλλογικότητας.

Πέντε ιδιαίτερα έθιμα που ξεχωρίζουν την Κυριακή του Πάσχα

1) Το κάψιμο του Ιούδα

Σε πολλές περιοχές της χώρας, κατασκευάζεται ένα ομοίωμα του Ιούδα, το οποίο καίγεται δημόσια μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.

Το έθιμο συμβολίζει την τιμωρία της προδοσίας, αλλά και την απομάκρυνση του κακού, ενώ συχνά συνοδεύεται από δυνατούς ήχους και ενθουσιασμό.

2) Οι πασχαλινές κούνιες στη Λευκάδα

Στη Λευκάδα, στήνονται παραδοσιακές κούνιες στις πλατείες, όπου κυρίως οι νέες κοπέλες, ντυμένες με τοπικές φορεσιές, κουνιούνται τραγουδώντας.

Το έθιμο συνδέεται με την άνοιξη, τη γονιμότητα και, παλαιότερα, με τα ερωτικά καλέσματα των νέων.

3) Ο ρουκετοπόλεμος στη Χίο

Παρότι κορυφώνεται το βράδυ της Ανάστασης, το εντυπωσιακό αυτό έθιμο συνεχίζει να απασχολεί και την Κυριακή του Πάσχα.

Δύο ενορίες ανταλλάσσουν χιλιάδες ρουκέτες, δημιουργώντας ένα μοναδικό και θορυβώδες θέαμα που προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

4) Η στάχτη της Ανάστασης στην Ήπειρο

Σε χωριά της Ηπείρου, οι κάτοικοι κρατούν στάχτη από τη φωτιά της Ανάστασης και τη χρησιμοποιούν συμβολικά για προστασία.

Πιστεύεται ότι φέρνει τύχη στο σπίτι και ευφορία στα χωράφια, συνεχίζοντας μια παράδοση με βαθιές λαϊκές ρίζες.

5) Τα πασχαλινά παιχνίδια στη Θράκη

Μετά το γιορτινό τραπέζι, σε πολλές περιοχές της Θράκης διοργανώνονται παραδοσιακά παιχνίδια, χοροί και διαγωνισμοί.

Το έθιμο ενισχύει το πνεύμα της κοινότητας και μετατρέπει τη μέρα σε μια μεγάλη, συλλογική γιορτή.