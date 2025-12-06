Δεν έχετε στολίσει ακόμη το χριστουγεννιάτικο δέντρο; Τι να προσέξετε

Οδηγίες για την ασφαλή και οικολογική διακόσμηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου έδωσε η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας.

Το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι μία από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, για να το απολαύσουμε χωρίς προβλήματα, «είναι σημαντικό να λάβουμε ορισμένα μέτρα ασφάλειας και οικολογικής ευθύνης» αναφέρει η Ένωση στην ανακοίνωσή της.

Η ανακοίνωση της Ένωσης για το χριστουγεννιάτικο δέντρο:

Συμβουλές για Ασφαλή και Οικολογική Διακόσμηση: