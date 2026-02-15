Καιρός: Δεμένα τα πλοία λόγω των ισχυρών ανέμων - Σε ποια λιμάνια ισχύει απαγορευτικό απόπλου

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε αρκετά λιμάνια της χώρας λόγω των κατά τόπους ανέμων που πνέουν.

Σήμερα οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν μέχρι και τα εννέα μποφόρ σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν δεμένα τα πλοία

Τα πλοία δεν πρόκειται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (15/2).

Ειδικότερα, από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια έως τις 17:00 το απόγευμα και το απαγορευτικό ισχύει και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Δεμένα θα μείνουν επίσης τα πλοία από το Λαύριο προς Κέα και Κύθνο, αλλά και από τη Ραφήνα.

Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στη γραμμή Καβάλας - Πρίνου της Θάσου, ενώ από την Κεραμωτή πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τη Θάσο μόνο με πλοία κλειστού τύπου. Κλειστή παραμένει και η γραμμή Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης.