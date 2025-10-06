Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του

Έπειτα από 21 ημέρες απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, δεκτό από τις δικαστικές αρχές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από έντονη κοινωνική πίεση, δημόσια κινητοποίηση καλλιτεχνών και τη συμβολική παρέμβαση της Εκκλησίας.

Η απόφαση των δικαστικών αρχών να ικανοποιήσουν το αίτημά του για τοξικολογικές εξετάσεις θεωρείται σημαντική εξέλιξη στην πορεία της υπόθεσης, που έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα και συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα.

Ο Πάνος Ρούτσι, με την υγεία του να βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση, έχει επανειλημμένα δηλώσει πως θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι ζητά μόνο «να μάθει πώς πέθανε το παιδί του».

Η υπόθεση πλέον παίρνει νέα τροπή μετά την αποδοχή του αιτήματος, ενώ πολίτες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλούν τις αρχές να προχωρήσουν ταχύτατα στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε μια υπόθεση που έχει συγκινήσει την κοινή γνώμη.

Νωρίτερα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος βρέθηκε στο Σύνταγμα αμέσως μετά την τέλεση του αγιασμού στη Βουλή, όπου σηματοδοτήθηκε η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, καθώς περνούσε από το σημείο, ζήτησε από τον οδηγό του να σταματήσει, για να προσεγγίσει τον απεργό πείνας.

Ο σύντομος αλλά συγκινητικός διάλογος μεταξύ τους ήταν ο εξής:

– Αρχιεπίσκοπος: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω».

– Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο».

– Αρχιεπίσκοπος: «Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά».

– Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος».