Δακτύλιος: Πότε σταματά στο κέντρο της Αθήνας για το καλοκαίρι

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η εφαρμογή του Δακτυλίου -για τη θερινή περίοδο- στο κέντρο της Αθήνας και αναμένεται να ξαναισχύσει περίπου τον Οκτώβριο σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Δακτύλιος θα ισχύσει μέχρι και τις 24 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι τις καθημερινές ημέρες, από Δευτέρα έως Πέμπτη, τίθεται σε εφαρμογή από τις 07:00 το πρωί έως τις 20:00, ενώ την Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 15:00 το μεσημέρι.

Τις μονές ημέρες επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων, των οποίων η πινακίδα λήγει σε 1,3,5,7,9, ενώ τις ζυγές ημέρες κυκλοφορούν τα οχήματα, των οποίων το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας αναγράφει 2,4,6 και 8.

Δακτύλιος: Οι δρόμοι και ποια οχήματα κυκλοφορούν

Ο Δακτύλιος της Αθήνας επεκτείνεται στις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του μικρού Δακτυλίου τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Αξίζει να τονιστεί πως ορισμένες κατηγορίες οχημάτων εξαιρούνται από τους περιορισμούς του Δακτυλίου, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διαθέτουν το αντίστοιχο ειδικό σήμα. Ελεύθερη κυκλοφορία προβλέπεται για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τα υβριδικά οχήματα, τα οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο, καθώς και για συγκεκριμένα οχήματα τεχνολογίας Euro 6 που πληρούν τα όρια εκπομπών CO₂.

Μετά τη θερινή διακοπή, η επιστροφή του Δακτυλίου αναμένεται να καθοριστεί, όπως κάθε χρόνο, με νέα υπουργική απόφαση που θα ορίζει την ημερομηνία έναρξης και τους όρους εφαρμογής για τη νέα περίοδο, που παραδοσιακά τοποθετείται στα μέσα Οκτωβρίου.