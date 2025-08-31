Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας

Τον Οκτώβριο επιστρέφει ο Δακτύλιος στους δρόμους της Αθήνας.

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου, σταμάτησε να είναι σε ισχύ ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως αριθμού κυκλοφορίας.

Ωστόσο, τώρα που μπαίνει το φθινόπωρο, ο Δακτύλιος επιστρέφει και συγκεκριμένα, από τις 14 Οκτωβρίου θα είναι ξανά σε ισχύ.

Η θερινή αναστολή του μέτρου προβλέπεται κάθε χρόνο λόγω μειωμένης κυκλοφορίας κατά τη θερινή περίοδο.

Τα όρια εφαρμογής του Μικρού Δακτυλίου

Ο Μικρός Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – Πατησίων – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις παραπάνω οριακές λεωφόρους δεν ισχύουν περιορισμοί, ενώ εντός του Μικρού Δακτυλίου επιτρέπεται εναλλάξ (μονά–ζυγά) η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των φορτηγών Ι.Χ. έως 2,2 τόνους, βάσει του τελευταίου ψηφίου της πινακίδας κυκλοφορίας.

Δακτύλιος: Ποιοι εξαιρούνται από τους περιορισμούς

Ανεμπόδιστα κυκλοφορούν:

Εκ κατασκευής ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου και υγραερίου οχήματα

Οχήματα προδιαγραφών EURO 6 (έως 31/12/2020) με εκπομπές CO₂ κάτω των 120g/km (NEDC)

Οχήματα EURO 6 (από 01/01/2021 και εφεξής) με εκπομπές κάτω των 145g/km (WLTP)

Οι ιδιοκτήτες αυτών μπορούν να εκδώσουν το σχετικό σήμα ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή).

Κατοικίες εντός Δακτυλίου και ωράριο εφαρμογής

Για μόνιμους κατοίκους εντός του Δακτυλίου προβλέπεται ειδική άδεια κυκλοφορίας, με ζώνες εισόδου–εξόδου που καθορίζονται από τον Δήμο Αθηναίων.

Το μέτρο ισχύει:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07.00–20.00

Παρασκευή: 07.00–15.00

Δεν εφαρμόζεται τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες ή σε ημέρες απεργίας των ΜΜΜ.