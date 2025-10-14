Δακτύλιος: Πότε επιστρέφει και τι θα ισχύει

Η εφαρμογή του Δακτυλίου καθυστέρησε, προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς που κινούνταν στο κέντρο της Αθήνας.

Καθώς αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο Δακτύλιος για το κέντρο της Αθήνας φέρεται να τίθεται ξανά σε ισχύ από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου.

Τι θα ισχύει με την εφαρμογή του Δακτυλίου

Ο Δακτύλιος περιλαμβάνει την περιοχή της Αθήνας που περικλείεται από τους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Ανδρέα Φραντζή – Λεωφόρος Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Περιορισμοί κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου

Μαζί με την εφαρμογή του Δακτυλίου, τίθενται και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων. Συγκεκριμένα, από το πρωί της Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου, έως και τις 24 Ιουλίου 2026, για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, ως εξής: