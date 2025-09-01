Daily Mail: Εκθειάζει την Άνδρο σε αφιέρωμά της - «Αφήστε πίσω σας τη μαζικότητα και τις παράλογες τιμές»

Την Άνδρο αποθεώνει σε εκτενές αφιέρωμά της για τα ελληνικά νησιά, η Daily Mail.

Σε ένα αφιέρωμα που εκθειάζει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, η Daily Mail προτρέπει τους εκατομμύρια αναγνώστες της να επισκεφθούν την Άνδρο, εξηγώντας αναλυτικά τα πλεονεκτήματα που έχει, σε σχέση με άλλα αντίστοιχα νησιά.

Η Άνδρος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και λόγω του ότι απέχει μόνο δύο ώρες από το λιμάνι της Ραφήνας, κάθε καλοκαίρι προσελκύει χιλιάδες τουρίστες

«Αφήστε πίσω σας την μαζικότητα και τις παράλογες τιμές άλλων νησιών και προτιμήστε την Άνδρο για τις διακοπές σας» γράφει χαρακτηριστικά ο συντάκτης της Daily Mail που επισκέφτηκε πρόσφατα το νησί.

«Η Άνδρος αποτελεί ένα πραγματικό καταφύγιο ανάμεσα σε υπερκορεσμένα νησιά και βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς όμως να έχει θυσιάσει την αυθεντικότητα της. Είναι το νησί της αφθονίας με γευστικές ντομάτες, φρέσκα θαλασσινά, πολλά εδέσματα και πικάντικα τοπικά τυριά. Χωρίς υπερχρεώσεις και παραλογισμούς παρέχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών από νόστιμή σπιτική κουζίνα μέχρι γαστρονομία υψηλών προδιαγραφών», σημειώνει.

Σε άλλο σημείο του άρθρου, επισημαίνει πως «το Γαύριο έχει μια γοητευτική και ταυτόχρονα ελαφρώς ατημέλητη όψη, το Κόρθι προσφέρει την αίσθηση πως βρίσκεται στην “άκρη του κόσμου” θυμίζοντας τη βόρεια Φουερτεβεντούρα στις Κανάριες Νήσους, ενώ στη Χώρα της Άνδρου ξεχωρίζουν οι βενετσιάνικες πινελιές αρχιτεκτονικής σε μια χερσόνησο που “εισβάλλει” αρμονικά σε διάφανα νερά σαν ενυδρείου. Αν και δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, το Μπατσί έχει εξαιρετική ποιότητα και δεν έχει χάσει τον χαρακτήρα του. Το νησί διαθέτει ένα πλούσιο ορεινό όγκο με το Σπήλαιο Φόρος να έχει θερμοκρασία σταθερά στους 17°C και με έναν σταλαγμίτη τριών εκατομμυρίων ετών».

Μάλιστα, στο τέλος του άρθρου επισημαίνει πως «αισθάνεται ένοχος» που προβάλλει τις ομορφιές του προορισμού συμφωνώντας πως ο λόγος που το νησί δεν έχει συνωστισμό εντοπίζεται στο πείσμα των επισκεπτών και πιστών φίλων της Άνδρου να μην θέλουν να μοιραστούν το μυστικό με άλλους ταξιδιώτες.