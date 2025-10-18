Το ChatGPT μπαίνει στα ελληνικά σχολεία - Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα σε 20 Γυμνάσια και Λύκεια

Από τον Δεκέμβριο του 2025, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπει για πρώτη φορά στις σχολικές αίθουσες της χώρας, μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα «AI in Schools», που φέρνει το ChatGPT Edu — την ειδική εκπαιδευτική έκδοση του γνωστού εργαλείου — σε 20 ελληνικά σχολεία.

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση, στοχεύει στην εκπαίδευση μαθητών και καθηγητών στη δημιουργική και υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στη μαθησιακή διαδικασία.

Η πιλοτική φάση θα ξεκινήσει για τους εκπαιδευτικούς τον Δεκέμβριο του 2025 και θα επεκταθεί στους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου τον Μάρτιο του 2026, με προοπτική να εφαρμοστεί πανελλαδικά από το σχολικό έτος 2026-2027.

Ποια σχολεία συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος 14 πρότυπα και πειραματικά λύκεια καθώς και 6 σχολεία του δικτύου Ωνάσειων, που λειτουργούν ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το ChatGPT Edu είναι μια ειδική πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση. Παρέχει ασφαλές, κλειστό περιβάλλον χωρίς διαφημίσεις, διαχείριση λογαριασμών ανά σχολείο, διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης ανάλογα με την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν προσαρμοσμένα εργαλεία μάθησης (Custom GPTs).

Όπως διευκρινίζεται, τα δεδομένα των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων, ενώ προστατεύονται μέσω πλήρους κρυπτογράφησης και συμμόρφωσης με τον GDPR.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Η εφαρμογή του «AI in Schools» χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2025): οι καθηγητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση του ChatGPT Edu και στις δυνατότητες ενσωμάτωσής του στη διδασκαλία.

Πιλοτική χρήση από εκπαιδευτικούς (Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026): το εργαλείο θα δοκιμαστεί στα μαθήματα υπό την καθοδήγησή τους.

Ενσωμάτωση από μαθητές (Μάρτιος – Ιούνιος 2026): οι μαθητές θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το ChatGPT Edu για εργασίες, projects και δημιουργικές δραστηριότητες.

Από το 2026-2027, το πρόγραμμα θα ενταχθεί σε πλήρη λειτουργία με συμμετοχή και των μαθητών.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «σημαντικό βήμα για το σχολείο του μέλλοντος»:

«Με το πρόγραμμα AI in Schools φέρνουμε για πρώτη φορά την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στις σχολικές αίθουσες, ως σύμμαχο της εκπαίδευσης και όχι ως υποκατάστατό της. Θέλουμε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να τη χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη».

Η υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η Ελλάδα να αποτελέσει πρότυπο στην κατανόηση και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, μέσα από τη συνεργασία με μεγάλους τεχνολογικούς φορείς και οργανισμούς.

Το υπουργείο έχει συνάψει ρητές συμβάσεις με την OpenAI που απαγορεύουν τη διαμοίραση ή εμπορική εκμετάλλευση δεδομένων, ενώ έχει εκπονηθεί Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA), υπό την εποπτεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Επόμενο βήμα: επέκταση σε περισσότερα σχολεία

Εφόσον η πιλοτική φάση κριθεί επιτυχής, το πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να καλλιεργήσει την τεχνολογική παιδεία των μαθητών και να ενισχύσει τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή εποχή.