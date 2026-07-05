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Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου

Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

The LiFO team
The LiFO team
ΣΚΑΦΟΣ ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτοραφία αρχείου: Eurokinissi
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Αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε εντός του λιμένα της Αρχαίας Επιδαύρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος δεν είχε επιβαίνοντες και από το συμβάν δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανέλκυση του σκάφους.

Μετά τη βύθιση του αλιευτικού προκλήθηκε μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση, επιφάνειας περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων.

Η ρύπανση αντιμετωπίστηκε άμεσα από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ιδιωτών, ενώ η αρμόδια Λιμενική Αρχή διερευνά τα αίτια της βύθισης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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