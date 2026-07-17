Βριλήσσια: Σκύλος επιτέθηκε σε 66χρονο και τραυμάτισε θανάσιμα το κατοικίδιό του

Άγρια επίθεση σκύλου σημειώθηκε, το πρωί της Παρασκευής (17/7), στα Βριλήσσια, με θύμα έναν 66χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 πμ, όταν μια 48χρονη είχε δέσει τον σκύλο της έξω από φούρνο στην οδό Κύπρου και εισήλθε στο κατάστημα.

Λίγη ώρα αργότερα, ο σκύλος κατάφερε να λυθεί και επιτέθηκε στον 66χρονο, ο οποίος περνούσε από το σημείο μαζί με το δικό του κατοικίδιο. Από την επίθεση ο άνδρας υπέστη τραυματισμούς στο χέρι, τον μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο, ενώ ο σκύλος του δέχθηκε επίσης επίθεση και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 66χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Η 48χρονη κηδεμόνας συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ