Βριλήσσια: Η στιγμή που άνδρας παρασύρει με το όχημά του υπάλληλο των ΕΛΤΑ

Υπάλληλος καταστήματος ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια κατέληξε στο ΚΑΤ, αφού άνδρας την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η υπάλληλος είχε διαπληκτιστεί με τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος είχε επισκεφτεί το κατάστημα για να παραλάβει ένα δέμα.

Βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες δείχνει τη στιγμή της παράσυρσης της γυναίκας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η υπάλληλος έτρεξε πίσω από τον άντρα καθώς δεν είχε υπογράψει πως παρέλαβε το δέμα.

Στα πρώτα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το υποκατάστημα και να μπαίνει στο αυτοκίνητό του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η υπάλληλος των ΕΛΤΑ να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα και να φτάνει στο Ι.Χ. του άνδρα.

Το όχημα, που έχει ήδη ξεκινήσει, την τραβάει μαζί του, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.

Ο άνδρας αφού έφυγε από το σημείο, επέστρεψε και παραδόθηκε στην Αστυνομία, ζητώντας συγγνώμη.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ δίχως να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.