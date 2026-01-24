Βριλήσσια: Άνδρας διαπληκτίστηκε με υπάλληλο των ΕΛΤΑ και έπειτα την παρέσυρε με το όχημά του

Ένταση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από κατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 9:00 ένας άνδρας που είχε μεταβεί στο σημείο για να παραλάβει δέμα ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με υπάλληλο των ΕΛΤΑ.

Λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε στο όχημά του και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε την εργαζόμενη.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου και κρατείται.