Βρήκαν οχιά σε κτίριο στο Μαρούσι - Τι κάνουμε αν συναντησούμε φίδι στην πόλη

Πολίτες βρήκαν οχιά σε κτίριο στο Μαρούσι και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, με τους ανθρώπους να διατηρούν την ψυχραιμία τους και όλα να έχουν αίσιο τέλος.

Η ΑΝΙΜΑ επικοινώνησε με τη συνεργάτιδά τους από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, η οποία έσπευσε να βοηθήσει καθώς βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο. Το φίδι πιάστηκε και σε λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε ασφαλές περιβάλλον, τόσο για εκείνο όσο και για τους ανθρώπους.

«Xτες ειδοποιηθήκαμε για μια μικρή οχιά, σε ένα κτίριο στο Μαρούσι. Οι άνθρωποι εκεί, χωρίς πανικό, ειδοποίησαν την ΑΝΙΜΑ και εμείς μιλήσαμε με τη συνεργάτιδά μας από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία Maria Dimaki, που για καλή τύχη όλων βρισκόταν κοντά στο σημείο. Το φιδάκι συνελήφθη και μετά από λίγες μέρες θα ελευθερωθεί σε σημείο ασφαλές για όλους» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ».

Τι κάνουμε αν συναντησούμε φίδι στην πόλη

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να συναντήσει κανείς ένα φίδι στο κέντρο μιας πόλης ή στην είσοδο του σπιτιού του, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ πιθανό.

Τα φίδια που μπορεί κανείς να συναντήσει στη χώρα, είναι πολλά, ωστόσο αυτά που είναι δηλητηριώδη και επικίνδυνα για τον άνθρωπο, είναι λίγα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σε κάθε περίπτωση τσιμπήματος φιδιού η επίσκεψη στο πλησιέστερο νοσοκομείο είναι απαραίτητη.

Σε περίπτωση συνάντησης με φίδι, οφείλουμε να τηρήσουμε πιστά το πρωτόκολλο προστασίας.

Η κατάλληλη φροντίδα του περιβάλλοντος χώρου είναι ουσιώδης προκειμένου να μην πλησιάζουν τα φίδια τον άνθρωπο.

Στην Ελλάδα αντιοφικός ορός διατίθεται μόνο σε κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία και όχι σε φαρμακεία, ενώ η έγκαιρη χορήγηση του ορού μπορεί να σώσει τη ζωή ενός ατόμου.

Οι οχιές είναι δηλητηριώδη φίδια, αλλά δεν επιτίθενται χωρίς λόγο. Στην πόλη συνήθως μπερδεύονται και ψάχνουν τρόπο να φύγουν.

Αν συναντήσει κανείς οχιά, τότε: