Βρέφος με μηνιγγίτιδα στην Πάτρα: ΕΔΕ για την απούσα παιδίατρο στη Ζάκυνθο

Σε πειθαρχικό έλεγχο οδηγείται, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η υπόθεση που καταγγέλλεται στη Ζάκυνθο και αφορά τη διαχείριση σοβαρού περιστατικού βρέφους με μηνιγγίτιδα, το οποίο μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Ρίο.

Ο υπουργός ανακοίνωσε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), έπειτα από καταγγελίες ότι παιδίατρος του Νοσοκομείου Ζακύνθου δεν προσήλθε στην εφημερία της, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις για το περιστατικό του βρέφους ηλικίας πέντε μηνών.

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το συμβάν «ιδιαίτερα λυπηρό» και υπογράμμισε ότι έχει ζητήσει την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης, επισημαίνοντας πως «τέτοιες συμπεριφορές δεν πρόκειται να γίνονται ανεκτές στο ΕΣΥ». Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στο παιδί και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» στάση, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πεντάμηνο βρέφος παρουσίασε απότομη επιδείνωση της κατάστασής του τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026 και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή του, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και της ανάγκης νοσηλείας σε εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας την Τετάρτη (25.02.2026) στην εκπομπή Live News, ανέφερε: «Βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Ο Ανδρέας Ηλιάδης μας είπε ότι δεν ξέρουμε πώς ζει το παιδί. Όταν βλέπουμε πυρετό και εξάνθημα, πρέπει να δράσουμε άμεσα». Όπως καταγγέλλει, τίποτα από αυτά δεν έγινε από την παιδίατρο που βρισκόταν σε επιφυλακή στο σπίτι της. Σύμφωνα με την ίδια, η γιατρός δεν αναγνώρισε τη σοβαρότητα του περιστατικού και ζήτησε αναρρωτική άδεια την ίδια νύχτα, επικαλούμενη αιφνίδια αδιαθεσία.

«Σε σταθερή κατάσταση»

Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης εξέδωσε ανακοίνωση για την κατάσταση υγείας του βρέφους.

«Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ. λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».