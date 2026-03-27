Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: Γονείς καταγγέλλουν την παιδίατρο για «εγκληματική αμέλεια»

Γονείς από τη Ζάκυνθο, με αποκορύφωμα την περίπτωση του βρέφους που χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην Πάτρα με μηνιγγίτιδα, προσέφυγαν σε γραπτή καταγγελία σε βάρος εναντίον της παιδιάτρου του νοσοκομείου του νησιού καθώς, όπως αναφέρουν, που «δεν βρισκόταν στη θέση της και έκανε γνωματεύσεις «εξ αποστάσεως».

Οι γονείς, στην καταγγελία τους, κάνουν λόγο για «εγκληματική αμέλεια» από πλευράς παιδιάτρου, η οποία ανακοίνωσε πως θα προσφύγει δικαστικά απαντώντας με μηνύσεις.

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: Η καταγγελία των γονιών

Συνολικά 12 γονείς καταγγέλλουν σε όλους τους αρμόδιους φορείς τη νοσοκομειακή παιδίατρο για «εγκληματική αμέλεια» και ζητούν τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, «ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά κανένα παιδί».

Οι γονείς, σύμφωνα με τις δηλώσεις της δικηγόρου τους, Διονυσία Αγαλιανού, στην ΕΡΤ κατέθεσαν αναφορά-καταγγελία στον Υπουργό Υγείας, την 6η ΥΠΕ και τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, τονίζοντας χαρακτηριστικά, ότι «σπάμε τη σιωπή ετών».

Μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε η κυρία Αγαλιανού, οι γονείς, καταγγέλλουν, την άσκηση της ιατρικής «εξ αποστάσεως» και «τη συστηματική απουσία της εν λόγω παιδιάτρου από την κλινική, ακόμη και κατά τις εφημερίες της, με αποτέλεσμα να δίνει ιατρικές οδηγίες και διαγνώσεις μέσω τηλεφώνου σε νοσηλεύτριες, χωρίς να έχει εξετάσει τα βρέφη και τα παιδιά.». Όπως επισημαίνουν οι γονείς, «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με το βρέφος 5 μηνών (σ.σ. το οποίο νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου και σώθηκε η ζωή του), το οποίο ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο την επικινδυνότητα της κατάστασης».

Με ανάρτηση της, η εν λόγω παιδίατρος, η οποία έχει τεθεί σε προσωρινή αργία, λόγω ΕΔΕ, απαντά στα σχετικά δημοσιεύματα και τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για συστηματική διασπορά ψευδών στοιχείων και σκόπιμη αποσιώπηση κρίσιμων γεγονότων, υποστηρίζοντας, ότι η απουσία της, ήταν δικαιολογημένη, λόγω αναρρωτικής άδειας, ενώ τονίζει, ότι καθοριστικές ιατρικές οδηγίες της, συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού με το 5 μηνών βρέφος.

Τέλος, καταγγέλλει στοχοποίησή της, από μέσα ενημέρωσης και ομάδες πολιτών, δεχόμενη έναν «βρώμικο πόλεμο», ενώ, επισημαίνει ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά για την προάσπιση της προσωπικότητας και της επαγγελματικής της υπόστασης.

