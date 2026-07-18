Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher - Οι προθεσμίες

Ξεκίνησε σήμερα, Σάββατο (18/7), η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον β΄ κύκλο της περιόδου 2026-2027 του προγράμματος που αφορά την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ, στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βασική αλλαγή του νέου κύκλου είναι η δυνατότητα χορήγησης voucher σε βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Τι αλλάζει για πολύτεκνες οικογένειες

Συγκεκριμένα, παιδιά οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν voucher για τη συμμετοχή τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από το οικογενειακό εισόδημα, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει υποβληθεί έγκυρα.

«Το είπαμε και το κάνουμε πράξη: βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών μπορούν να λάβουν voucher χωρίς εισοδηματικά κριτήρια», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως επισήμανε, ο ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 393,5 εκατομμύρια ευρώ και αποσκοπεί στη στήριξη της συμμετοχής παιδιών σε δομές φροντίδας, προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης.

Ποιους αφορά η δράση

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα καλύπτει τη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γονείς ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, οι ανάδοχοι γονείς, οι επίτροποι ή συμπαραστάτες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελουμένων.

Όπως έκανε, επίσης, γνωστό η ΕΡΤ, η πρόσβαση στην πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της αιτούσας ή του αιτούντος:

18 και 19 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1 ή 2.

20 και 21 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4 ή 5.

22 και 23 Ιουλίου: ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8 ή 9.

Από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου: Όλα τα ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτούνται αποκλειστικά οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση. Τα περισσότερα από τα αναγκαία στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, και από εθνικούς πόρους μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ