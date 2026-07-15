Βούλα: Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο πελάτη

Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βούλα περιέλουσε με πετρέλαιο πελάτη.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 14:00, ο 52χρονος υπάλληλος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον 92χρονο πελάτη και, έπειτα από λογομαχία μεταξύ τους, τον περιέλουσε με πετρέλαιο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον υπάλληλο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Την ίδια ώρα, στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον 92χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

