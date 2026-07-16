Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος;» - Η περιγραφή του 92χρονου τον οποίο περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

Ο 92χρονος τον οποίο περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου στη Βούλα, περιέγραψε τι προηγήθηκε ανάμεσά τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο ηλικιωμένος υποστηρίζει ότι είχε μεταβεί στο πρατήριο για να αγοράσει ποσότητα πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής προέκυψε ένταση, καθώς διαφώνησε με το ποσό που του ζήτησε ο υπάλληλος.

Έπειτα από διαπληκτισμό για την τιμή του καυσίμου, ο 92χρονος -σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ- αποφάσισε τελικά να αφήσει το πετρέλαιο και απομακρύνθηκε από το πρατήριο, περπατώντας περίπου 50 μέτρα μέχρι τη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει με το λεωφορείο στο σπίτι του.

Βούλα: Ο 92χρονος τον οποίο περιέλουσε με πετρέλαιο ο υπάλληλος υπέβαλε μήνυση

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία του, ο υπάλληλος τον ακολούθησε κρατώντας το μπιτόνι με το πετρέλαιο και τον περιέλουσε, με ποσότητα του καυσίμου να καταλήγει στο πρόσωπό του.

Στη συνέχεια, ο ηλικιωμένος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του υπαλλήλου, ενώ του παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες.

Σε δηλώσεις του περιέγραψε όσα συνέβησαν:

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Τι έψαχνε να πάρει... ενάμιση ευρώ επιπλέον. Η διαφορά μας ήταν αυτή, κατά τον ίδιο. Του λέω "δεν έχω. Μου ζητάς 5 ευρώ, δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ"».

Με πληροφορίες από Mega