Βορίζια: Την Παρασκευή οι απολογίες των προφυλακισμένων για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Την Παρασκευή (26/06) πρόκεται να απολογηθούν οι πέντε προφυλακισμένοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, στα Βορίζια.

Στην ανακρίτρια βρέθηκαν σήμερα οι δύο από τους πέντε συγγενείς του Φανούρη Καργάκη και πήραν νέα προθεσμία μαζί με τους άλλους τρεις, επίσης προφυλακισμένους συγγενείς τους.

Οι προφυλακιστέοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, κατασκευή εκρηκτικών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, η επίσημη βαλλιστική έκθεση για το μακελειό στα Βορίζια αποκάλυψε τη χρήση τουλάχιστον 13 διαφορετικών όπλων, επιβεβαιώνοντας ότι κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά Καλάσνικοφ.

Οι νέες απολογίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της ανάκρισης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έκρηξη σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου 2025, στην οποία δολοφονήθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το σχέδιο πίσω από την έκρηξη στα Βορίζια

Την ημέρα του φονικού, οι τρεις εξ αυτών- της οικογένειας Καργάκη- βρίσκονταν ήδη έγκλειστοι στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού για υπόθεση ζωοκλοπών, ενώ οι άλλοι δύο είναι οι άνδρες που καταγράφονται σε βίντεο-ντοκουμέντο να πυροβολούν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Φανούρης Καργάκης την παραμονή του αιματηρού περιστατικού στους τρεις συγγενείς του που κρατούνταν στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε, σύμφωνα με την αστυνομία, το έναυσμα για να διαπιστωθεί πώς δόθηκε η εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις είχαν προσχεδιαστεί, καθώς την ώρα της έκρηξης οι εμπλεκόμενοι φέρεται να βρίσκονταν σε καφετέρια στις Μοίρες Ηρακλείου επιδιώκοντας να δημιουργήσουν άλλοθι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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