Βορίζια: Τι δείχνει το βίντεο που οδήγησε στη σύλληψη του 23χρονου για τη βόμβα

Εδώ και ημέρες η αστυνομία παρακολουθούσε τις κινήσεις του 23χρονου, ανιψιού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που δολοφονήθηκε στα Βορίζια.

Όταν η ανακρίτρια έδεσε κάποια στοιχεία, δόθηκε εντολή για σύλληψή του.

Ένα βίντεο από το βράδυ της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι στα Βορίζια, που πυροδότησε το μακελειό, φαίνεται πως οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψή του.

Βορίζια: «Μίλησε» το βίντεο

Το βίντεο που έχει στα χέρια της η Αστυνομία, τραβήχτηκε σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την έκρηξη.

Φαίνεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 23χρονος να έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε σημείο λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Πρόκειται για σπίτι που ανήκε σε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη με την οποία η οικογένειά του είχε ανοίξει βεντέτα. Τρία με τέσσερα λεπτά μετά την έκρηξη, φαίνεται ο 23χρονος να ανοίγει το πορτ παγκάζ και να βάζει κάτι μέσα.

Βορίζια: Η σύλληψη στο κοιμητήριο

Ο 23χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από τους αστυνομικούς σε ένα από τα μπλόκα που είχαν στήσει στο χωριό.

Η σύλληψή του 23χρονου έγινε στο κοιμητήριο του χωριού και η Αστυνομία για να φτάσει στα ίχνη του αξιοποίησε βιντεοληπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον πλησίασαν με διακριτικότητα και προχώρησαν στην σύλληψή του χωρίς ο ίδιος να προβάλει αντίσταση.

Κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Σε βάρος του η ανακρίτρια είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για έκρηξη, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Βορίζια: «Βρισκόταν σε γάμο»

Ο 23χρονος αρνείται κάθε ανάμειξη στην έκρηξη. Ισχυρίζεται όταν εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γάμο, όπου ήταν καλεσμένες και οι δυο εμπλεκόμενες οικογένειες και δεν είναι αυτός ο οποίος φαίνεται στο βίντεο.

Η απολογία του 23χρονου στην ανακρίτρια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (17/11).

Η Αστυνομία εξετάζει το σενάριο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη βομβιστική επίθεση.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την έκρηξη, η ανακρίτρια έχει καλέσει για εξηγήσεις τον πατέρα του 23χρονου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού για ζωοοκλοπές και άλλα αδικήματα.

Πληροφοφίες του ΕΡΤnews από αστυνομικές πηγές μιλούν για επικείμενες συλλήψεις, που αφορούν τη βόμβα και την έκρηξη του μηχανισμού, καθώς άλλος κατασκεύασε τη βόμβα, άλλος την τοποθέτησε και άλλος έδωσε την εντολή.