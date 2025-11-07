Βορίζια: Τι δείχνει βίντεο για την ταυτότητα του άνδρα που φέρεται να σκότωσε την 56χρονη

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ και φέρονται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Πρόκειται για δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, συγγενείς της 56χρονης νοσηλεύτριας, που έχασε τη ζωή της στο αιματηρό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου.

Η ανακρίτρια, λόγω της κατάστασής τους, μετέβη στο νοσοκομείο για να λάβει τις απολογίες τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Βορίζια: Το κρίσιμο βίντεο και η ταυτοποίηση του δράστη

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί από ταράτσα με καλάσνικοφ. Ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε, θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα η σφαίρα που την τραυμάτισε θανάσιμα προήλθε από πυρά που έπεσαν από ψηλά.

Η ταυτοποίησή του έγινε, όπως αναφέρουν πηγές, από αδημοσίευτο τμήμα του βίντεο όπου, χωρίς να το αντιληφθεί, φαίνεται καθαρά το πρόσωπό του την στιγμή που στρέφει το κεφάλι του.

Μαζί του συνελήφθη και ένας 48χρονος ξάδελφος του 39χρονου, που διακρίνεται δίπλα του στο ίδιο βίντεο, ενώ η εμπλοκή του επιβεβαιώθηκε και από μαρτυρικές καταθέσεις.

Βορίζια: Για «θολό τοπίο» και ελλιπή στοιχεία μιλούν οι συνήγοροι

Οι δικηγόροι τους, Λευτέρης Καρτσώνας και Μαρία Παπαδάκη, έκαναν λόγο για υπόθεση με πολλά κενά, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει ευθέως τους πελάτες τους με τα γεγονότα.

Τόνισαν, επίσης, πως το υλικό της δικογραφίας δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην υπεράσπιση, ενώ πολλά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσω διαρροών.

«Μιλάμε για κατηγορίες που επισύρουν ισόβια και δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα. Αναμένουμε τις βαλλιστικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Βορίζια: Οι καταθέσεις και τα ευρήματα

Ο 43χρονος είχε ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράνομη οπλοκατοχή, μετά τον εντοπισμό μιας καραμπίνας σε σπηλιά στο κτήμα του.

Η οικογένεια της 56χρονης υποστηρίζει πως η θανατηφόρα βολή ήρθε «από ψηλά», ενώ η πλευρά του 39χρονου- δεύτερου θύματος της βεντέτας- μιλά για ενέδρα.

Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάντως, προκύπτουν υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια του 39χρονου, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι και εκείνος είχε πυροβολήσει.

Στο μεταξύ, οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και του βομβιστή παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η ταυτοποίηση του τελευταίου «είναι θέμα χρόνου», καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάλυση κρίσιμων ευρημάτων.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες και προσαγωγές στην περιοχή, με την Αστυνομία να διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό.