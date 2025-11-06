Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – Ταυτοποιήθηκε ως ο 43χρονος που πυροβολούσε με καλάσνικοφ

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Πρόκειται για τον σύζυγο της δεύτερης αδελφής του Καργάκη, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από αστυνομική έρευνα σε ποιμνιοστάσιο που διατηρεί κοντά στο χωριό. Στο σημείο, μέσα σε εσοχή βράχου, οι αστυνομικοί βρήκαν μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Σύμφωνα με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, ο 43χρονος είναι το πρόσωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Μαρτυρίες από συγγενείς της άτυχης 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη τον περιγράφουν ως τον άνδρα που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της, οπλισμένος με καλάσνικοφ, και πυροβολούσε από ψηλά προς το σημείο του επεισοδίου - θέση που του παρείχε καθαρό οπτικό πεδίο και ευθεία γραμμή βολής.

Η δικαιοσύνη αναμένεται να εξετάσει εάν είναι εκείνος που ευθύνεται για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης γυναίκας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Βορίζια: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 43χρονο

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Η εσοχή βράχου όπου βρέθηκαν καραμπίνα και φυσίγγια λίγο πριν τη σύλληψη του 43χρονου / Φωτ.: Eurokinissi

Βορίζια: Τι δείχνει το βίντεο

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο 43χρονος για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια -την ημέρα του επεισοδίου- να πυροβολάει με τυφέκι τύπου καλάσνικοφ, και από σχετικό ύψωμα.

Όσον αφορά στην υπερασπιστική γραμμή των τριών, πρώτων συλληφθέντων στα Βορίζια, παρόλο που οι ίδιοι τυπικά δεν έχουν πει απολύτως τίποτα, αφήνουν να εννοηθεί ότι το περασμένο Σάββατο ήταν «παρόντες στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, αλλά εκείνοι δεν πυροβόλησαν καθώς δεν είχαν όπλα».

Σύμφωνα με τη νομική τους ομάδα, την οποία επικαλείται το Mega, τα τρία αδέρφια φέρεται να «προσπάθησαν να διαφύγουν, φοβούμενοι εκδικητικές ενέργειες, και όχι γιατί είχαν την αίσθηση πως θα συλληφθούν για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς». Πλέον, οι Αρχές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην έκρηξη της Παρασκευής, όπου εκτιμούν πως ήταν διαφορετικά πρόσωπα ο «μεταφορέας» και το άτομο που συναρμολόγησε τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Βορίζια: Προθεσμία για τα τρία αδέρφια

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια , έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε - κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Με πληροφορίες από Star